“Hedef Yolda Sıfır Can Kaybı”

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ilçeye geldi.

“Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı” ile trafikteki can kayıplarının ve ciddi yaralanmalarını azaltmak, yol kullanıcıları ile vatandaşları emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlendirmek, duyarlı hale getirmek ve yerinde eğitimlerle uygulamalı olarak göstermek üzere “Emniyet Kemeri Simülatör Aracı" ve "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile Hükümet Konağı önü Belediye Meydanında öğrencilere eğitim verildi. »Haber Merkezi