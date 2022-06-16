Hedef bin kan

Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Kızılay Kan Bağışı Tırında 1-19 Haziran tarihleri arasında kan alımı yapılacak. Kan Bağışı Tırı aracılığı ile kan bağışı kampanyasına başladıklarını söyleyen Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, “1 Haziran itibari ile tırımız geldi. 19 Hazirana kadar kan alımına devam edeceğiz. 1 - 14 Haziran tarihlerinde 784 kan alımı gerçekleştirmişiz. İnşallah hedefimiz 19 günde en az bin kan almak. Bunun için tüm Yozgatlıları kan vermeye davet ediyorum” dedi.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

Yılda bir veya iki kez yapılacak olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilir. Her gün çeşitli kazalar, yaralanmalar ve operasyonlar gerçekleşmektedir. Bu noktada, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu sebep ile düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük esasında yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gerekir.

Haber Merkezi



