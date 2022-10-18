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Hedef 66 milyon

Yozgat Valiliği koordinesinde planlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “ESER” Projesinin alt projelerinden biri olan "Oku-YOZ" projesi kapsamında; “6’dan 66’ya Ailemle Oku-YOZ” programı devam ediyor. 

18 Ekim 2022 Salı 02:11
Hedef 66 milyon

3 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren "Hafta İçi Her Akşam 20.30-21.00" saatleri arasında gerçekleştirilen okuma etkinliği ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bütün öğrencilerin ve velilerin programa katılım sağladığı ifade edildi. 
Yetkililerce yapılan açıklamada, “İlimiz okullarında 2’nci sınıf ve 12’nci sınıf arasındaki her tür ve kademede eğitim gören 59 bin 702 öğrencimizin, 5 bin 479 öğretmenimizin, velilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın katılımıyla devam ettirdiğimiz okuma kampanyası ile ‘66 Milyon Sayfa Kitap’ okunması hedeflenmektedir. Süreç içerinde bize her zaman destek veren Sayın Valimiz Ziya Polat ve projenin uygulanmasında katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.” denildi. »Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Hedef 66 Milyon
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