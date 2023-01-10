Hedef 50 milyon

50 MİLYON İNSANA YARDIM HEDEFİ

TDV Genel Müdürü İzani Turan, vakfın bu yıl 50 milyon insana yardım ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı. Türkiye Diyanet Vakfı, "Çalışan Gazeteciler Günü" münasebetiyle vakfın genel merkezinde basın mensupları için program düzenledi. Programda, TDV’nın 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ve bu yıl için gerçekleştirilmesi planlanan hedefler açıklandı.

"KENDİMİZİ TERAZİYE KOYMAK İSTEDİK"

Programdaki konuşmasında gazetecilerin toplum için önemine değinen İzani Turan, "Toplumu doğru bilgilendirme noktasında, belki bu doğru bilgilendirme neticesinde de toplumun huzuru, kötülüklerden arınması, iyiliğe yelken atması bakımından önem arz ediyor. Bu vesileyle yapmış olduğumuz iş önemli. Biz de bunun farkındayız. Kendi işimizi sizin kanalınızda bizim tarafımızdan bilinen, belki sizin tarafınızdan az bilinen meseleleri paylaşmak, TDV hakkında malumat sahibi edebilmek. Bir yönüyle de kendimizi teraziye koymak tabiri caizse milletimizin huzurunda sizler vasıtasıyla hesap verebilmenin de platformunu oluşturmak istedik." diye konuştu.

TDV’nin 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendiren Turan, Ramazan yardımları çerçevesinde Türkiye başta olmak üzere 83 ülke 273 bölgede toplam 139 milyon liraya ulaşan yardım gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca Turan, Ramazan ayı içerisindeki yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyon 150 bin ihtiyaç sahibine yardım edildiğini bildirdi.

2022'DE 40 MİLYON İNSANA ULAŞTIK

Vekalet yoluyla kurban faaliyetleri aracılığıyla ise 525 bin 550 hisse kurbanın yurt içinde 81 il ve ilçe merkezinde; yurt dışında ise 82 ülke 375 bölgede 21 milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibine ulaştığının altını çizen Turan, burs ve eğitim programları çerçevesinde 114 ülkeden 36 bin öğrenciye burs desteğini sağlandığını aktardı.

Gelecek yıl için hedeflerini açıklayan Turan, "2023 yılı hedefimiz 50 milyon insana ulaşmaktır. 2022’de 40 milyon insana ulaştık. 2023’te 50 milyon insana ulaşmak hedefimizdir. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimizi de milletimizin yardımlarıyla, iyilikperverleriyle ve ihsan duyularıyla artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa; TDV Genel Müdürü İzani Turan, Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ve çok sayıda basın mensubu katıldı. »Haber Merkezi