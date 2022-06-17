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Hedef 25 kilometre

Yozgat Belediyesi tarafından bu sene 25 kilometre asfalt yapımı planlanıyor.

17 Haziran 2022 Cuma 02:11
Hedef 25 kilometre

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu sene asfalt maliyetleri artmasına rağmen kendilerine 25 kilometrelik asfalt yapma hedefi koyduklarını söyledi. Önceliklerinin Cemil Çiçek Bulvarı toplayıcı yolları ile birlikte Adli Tıp Kurumundan Araştırma Hastanesine olan bölge olduğunu dile getiren Köse, ‘’Şuanda asfalt çalışmalarımızın startını verdik. Cemil Çiçek bulvarında toplayıcı yan yollarımızda çalışmaları başlattık, aynı şekilde Adli Tıp Kurumu ile Araştırma Hastanesi arasındaki bulvarda da çalışmalara başlayacağız. Ancak ÇEDAŞ’ın alt yapı çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Alt yapı çalışmalarını ÇEDAŞ’ın tamamlamasının ardından asfalt çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu iki bulvar çalışmamız ile birlikte diğer yollarımızda da asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Eksikliği hissedilen yollarımıza öncelik vererek toplamda 25 kilometre civarında bir asfalt yol çalışması yapmayı hedefliyoruz’’ dedi. 

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Hedef 25 Kilometre
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