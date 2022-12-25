“Hazreti Ali” ismi verildi

Yozgat Cami ve Külliye Temel Atma Töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi yanındaki törende konuşan Başkan Erbaş, camilerin yeryüzünde en hayırlı mekanlar olduğunu söyledi.

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa ettiğini belirten Başkan Erbaş, şöyle konuştu: “Medine’den sonra ashab-ı kiram gittikleri her yerde camiler, mescitler inşa ettiler. Camilerin duvarlarını inşa ettikleri gibi içinde de eğitim yaparak, ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezi haline getirerek, medrese talimi yaparak içini ihya etti. İnşallah bizler de Peygamber varisleri olarak, müftümüz, hocalarımız, vaizlerimiz, imamlarımız hem burada yapılacak olan camide hem de bütün camilerimizde cami dersleriyle, Kur’an, ilmihal, tefsir, hadis, fıkıh dersleriyle camilerimizin içini ihya etmenin gayreti içerisinde olacağız.”

Başkan Erbaş, Türkiye genelinde 90 bin cami ve 150 bine yakın Diyanet İşleri Başkanlığı mensubuyla milletimizin manevi hayatına dini hayatına katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Camii ve külliyenin en kısa zamanda tamamlanması yönünde temennide bulunan Başkan Erbaş, “Camimizin tamamlanmasıyla cami dersleriyle, eğitimle, öğretimle, içinde yapılacak 4-6 yaş Kur’an kursuna devam eden çocuklarımızın eğitimleriyle, camimizi ihya etmiş oluruz. Hayır sahibi kardeşlerimden Allah razı olsun.” diye konuştu.

CAMİ VE KÜLLİYEYE ‘HAZRETİ ALİ’ İSMİ VERİLDİ

Başkan Erbaş, cami ve külliyenin ismiyle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirterek, Yozgat’ta dört halifeden yalnızca Hazreti Ali’nin isminin verildiği bir caminin olmadığını bu nedenle camiye Hazreti Ali’nin ismini verdiklerini dile getirdi.

“CAMİLER ALLAH’IN EVİDİR”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuşmasında, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yozgat’ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a şükranlarını sundu.

Dünyanın her yerinde Müslümanların ortak muhabbetinin camiler olduğunu belirten Bozdağ, “Her şeyden bağımsız bütün Müslümanların birliğinin, dirliğinin, omuz omuza oluşunun, sırt sırta verişinin, birlikte Allah’ın huzurunda eğilmelerinin, birlikte secde edip, dua etmelerinin sağlandığı, muhteşem bir birlik, kardeşlik ve Müslümanlığın yaşandığı büyük eserdir.” açıklamalarında bulundu.

“CAMİLER BULUNDUKLARI YERİ AYDINLATAN GÜNEŞTİR”

“Camileri güçlü kılan içindeki Müslümanlardır” ifadelerini kullanan Bozdağ, “Allah camilerimizi hiçbir zaman ezansız, ‘Allah’ diyen, ‘Allah-u Ekber’ diyen Müslümansız bırakmasın. Camiler bu açıdan da bulundukları mahalleleri, şehirleri aydınlatan adeta birer güneştir, aydır, kandildir.” dedi.

“CAMİLER BU MEMLEKETİN TAPUSUDUR”

Bozdağ, camilerin Müslümanların yaşadığını belirten semboller olduğunu ifade ederek, “Camiyi, minareyi, ezanı duyunca ‘burada Müslümanlar var’ deriz. Caminin böylesi bir haykırışı, böylesi bir şahitliği esasında sessiz dururken sesliliği vardır. Camiler bu açıdan büyük bir görev ifa ederler ama bir diğer açıdan da camiler bu memleketin tapusudur, buranın Müslüman Türk yurdu olduğunun, atalarımızın 1000 yılı aşkın bir süredir bu topraklarda yaşadığının kanıtlarıdır.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından dua eden Başkan Erbaş, katılımcılarla beraber butona basarak, temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, I. Hukuk Müşaviri Selami Açan, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, belde ve belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.