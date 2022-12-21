Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.419,02
ALTIN
1.090,05
DOLAR
18,67
STERLİN
22,76
EURO
19,85

Hazırlıklar tamamlandı

Yozgat’ta beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına Yozgat İl Özel İdaresi, hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. 

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:57
Hazırlıklar tamamlandı

İl Özel İdaresi, 176 personel ve 101 araç ile 7/24 hizmet verecek.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına 101 araç ve 176 personel ile 7/24 hizmet verecek. 
Karla mücadele ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, toplam 558 köy ve 4 bin 223 kilometrelik yol ağında 176 personel ve 101 araçla kar mücadelesine 24 saat hazır olduklarını söyledi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKi heyecanı
TOKi heyecanı
Şüpheliler yakalandı
Şüpheliler yakalandı
Yozgat'a kar yağdı
Yozgat'a kar yağdı
Arsa tahsisleri sürüyor
Arsa tahsisleri sürüyor
Yılın fotoğraflarını seçti
Yılın fotoğraflarını seçti
“Hayırlı olsun”
“Hayırlı olsun”
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim