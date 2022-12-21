Hazırlıklar tamamlandı

İl Özel İdaresi, 176 personel ve 101 araç ile 7/24 hizmet verecek.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşların hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi adına 101 araç ve 176 personel ile 7/24 hizmet verecek.

Karla mücadele ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, toplam 558 köy ve 4 bin 223 kilometrelik yol ağında 176 personel ve 101 araçla kar mücadelesine 24 saat hazır olduklarını söyledi. »Haber Merkezi