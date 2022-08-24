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Hazırlıklar başladı

Yozgat’ta hububat hasadının sona ermesinin ardından besicilikle uğraşanların kış hazırlıkları başladı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Hazırlıklar başladı

Tarlada kalan ekin sapları toplanarak, balyalar haline getirmeye çalışan çiftçiler, bu alanda çalışan işçilerden de yardım alıyor.
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen bölgelerinden biri olan Yozgat’ta, hububat hasadının tamamlanmasının ardından besiciler devreye girdi, hayvanları için kış hazırlıklarına başladı. Hasadın ardından tarlada kalan sapların, iş makinelerince dikdörtgen şekilde preslenmesiyle oluşturulan balyalar, beden gücüyle araçlara yüklenerek hayvancılık işletmeleri ile ahırlarda naklediliyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar kavurucu sıcağın altında yükleme yapan besicilerin, alnında ter, üzerinde ise toz hiç eksik olmuyor.  »Haber Merkezi

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Hazırlıklar Başladı
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