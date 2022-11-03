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“Hazır teklif götürmüyoruz”

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, başörtüsü Anayasa teklifini görüşmek üzere Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerine ilişkin, “İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz.

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
“Hazır teklif götürmüyoruz”

Bu görüşler çerçevesinde teklifin son şeklini vereceğiz. Hazır teklif götürmüyoruz.” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un yer aldığı AK Parti heyeti, başörtüsü Anayasa teklifi için TBMM’de ilk olarak MHP'yi ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada istişareler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün son gelinen noktada bir kez daha değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve İYİ Parti'yle görüşmelerimiz olacaktır.” ifadelerini kullandı.
Bozdağ, “İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklifin son şeklini vereceğiz. Hazır teklif götürmüyoruz.” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise teklifin hayırlı olmasını diledi. Görüşmenin ardından AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti. »İHA

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Hazır Teklif Götürmüyoruz
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