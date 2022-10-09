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Hayvanlar telef oldu

Çekerek ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

09 Ekim 2022 Pazar 02:14
Hayvanlar telef oldu


Kuzgun köyünde hayvancılıkla uğraşan Seyit Kocaoğlu’nun ahırına dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol etmek için gelen Kocaoğlu, 7 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Kocaoğlu durumu yetkililere bildirdi.
Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yıldırım isabet etmesi sonucu telef olduğunu belirledi.
Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Kocaoğlu, “Gece kalktım, yıldırım nedeniyle 7 tane hayvanımız telef oldu. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi. »İHA

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Hayvanlar Telef Oldu
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