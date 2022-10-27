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Hayvan dostu etkinlik

Yozgat Bozok Üniversitesi Çevre ve Doğa Topluluğu tarafından köpek fobisi ve korkusu olan öğrenciler için “Köpek Korkumu Yeniyorum!” etkinliği yapıldı. 

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Hayvan dostu etkinlik

Etkinlik kapsamında kampüste bulunan köpeklerden korkan veya fobisi olan kişilerin bu korkularını yenmesi amaçlandı. 
“DOĞA DOSTU KAMPÜS”
Bozok Üniversitesi Çevre ve Doğa Topluluğu, etkinliğe katılan öğrenciler ile Bozok Üniversitesi Merkezi Kütüphane önünde toplandı. Çevre ve Doğa Topluluğu danışmanı Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Esra Gedik, topluluk ile kampüs hayvanlarına birçok konuda yardımcı olduklarını ifade etti. 
Kampüs içinde olan hayvanlar ile bire bir ilgilenen Topluluk Danışmanı Esra Gedik, “Bozok Çevre ve Doğa Topluluğu olarak doğa dostu kampüs projesi çerçevesinde kampüsümüzdeki bütün köpekler kısır, aşılı ve takibi yapılıyor. Kampüsteki köpek sayısı sabit çoğalmıyorlar. Hepsi kısır olduğu için agresif değiller. İnsancıllar.” dedi.  
“GEÇEN SENE BEŞ DEFA GERÇEKLEŞTİRDİK”
Yapılan etkinlik ile ilgili bilgi veren Gedik, “Bugünkü etkinlik, buna rağmen köpeklerden korkan arkadaşlar için yaptığımız ilk etkinlik. Geçen sene beş defa gerçekleştirdik bunu. Bu etkinlik kapsamında ilk önce öğrencilere kampüsümüzdeki köpeklerin uysal olduğunu anlatıp onları köpeklerle tanıştırıyoruz. Daha sonra temel köpek davranışlarından ve köpekle karşılaşınca neler yapabileceklerini anlatıyoruz. Diğer etkinlikler uzmanlar ile birlikte gerçekleşiyor. Bir etkinlikle fobiden kurtulmak olmaz elbette. Daha sonra köpek davranışlarında uzman bir eğitmen gelecek. Sonra bir psikolog gelecek ve bu şekilde devam ettirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu. »Rabia Şahin

Anahtar Kelimeler:
Hayvan Dostu Etkinlik
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