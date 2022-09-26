Hayırseverler uyarıldı

Yardım yapılmadan önce mutlaka ailelerin yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Ünal, ev tespitleri ve gerçek ihtiyacı olanları bulmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşların yardım istemesini alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Ünal, “Ev tespitleri ve gerçek ihtiyacı olanları bulmak çok önemlidir. Artık yardım istemeyi eli ayağı tuttuğu halde dahi kendini acındırmayı, evde hasta çocuğunu eşini kullanarak onlar üzerinden istemeyi ne yazık ki alışkanlık haline getirmiş olanlar var. Bizler bunlara sosyal medya dilencileri diyoruz. Bunlar herkese acıtasyon yaparak hatta ve hatta dolabını boş çekerek çocuklarını perişan halde göstererek bu zamanda olmayacak hilelerle yalanlarla eşim yok deyip ayrıldık diyerek maaş alanlar ve dahası da var, kandırarak maddi yardım istemektedirler. Kanmayın kandırılmayın kurumlardan bizler gibi STK’lardan öğrenin. Hayrınızı yapacaksanız mutlaka sorun araştırın ve kesinlikle soruşturulması da gerekiyor. Bizler kurum olarak hasta raporu, engelli durumu, geliri, boşanmış kağıdı gibi her şeyi istiyoruz. Soruşturma ile evlerine kadar gidiyor öğreniyoruz. Elbette ki ihtiyacı olanlara ulaşmak hepimizin boynunun borcudur onlara el uzatmak insanlıktır lakin fırsatçılara da artık bir dur demenin vakti geldi. Allah böylesini ıslah etsin. Rabbim de gerçek mağdurlara ulaşmayı hepimize de nasip etsin inşallah” dedi. »Haber Merkezi