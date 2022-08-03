Hayırsever desteği

Kaymakam Recep Aydın, Hayırsever İş Adamı Semi Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile birlikte Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi, Çakmak Şehit Polis Zafer Mat İlkokulu, Şehit Mehmet Muratdağı Çalapverdi Ortaokulu, Karakoç İlköğretim Okullarını ziyaret ederek Semi Avcı’nın hibe ettiği 9 adet bilgisayarları teslim etti.

Okullarda incelemeler de bulunan Kaymakam Aydın, yeni eğitim öğretimin köy, kasaba ile merkezde sorunsuz ve daha üst bir seviyede başlaması için yapılan hazırlıkları yerinde inceleyerek, eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. »Haber Merkezi