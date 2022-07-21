Hayırlı olsun ziyareti

Şerefli, yeni görevlendirme sonucunda görev yerlerinde değişiklik olan Şehit Durmuş Delibaşı Anadolu Lisesi Müdürü Fazlı Şahin’i, Gülaylar İlkokulu Müdürü Arif Uyar’ı, Yozgat İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ebubekir Koçaker’i ve müdür yardımcısı Yakup Yaylagül’ü ziyaret etti. Yeni görevlerinde başarılar dileyen Şerefli, “Bu zamana kadar görevlerinde vermiş oldukları emekler için öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizin yeni görev yerlerinde de ellerinde gelenin daha iyisini yapacaklarına eminiz. Öğretmenlerimize yeni görev yerleri hayırlı olsun” dedi. »Haber Merkezi
21 Temmuz 2022 Perşembe 02:11