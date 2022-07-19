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Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Müftüsü Ali Gülden ve müftü yardımcıları Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Zeki Günbey’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

19 Temmuz 2022 Salı 02:11
Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürü Muhammet Karakış’ın Tokat Sulusaray İlçe Müftüsü olarak atanması sebebiyle müdürlük görevini vekaleten yürütürken Diyanet İşleri Başkanlığınca, asaleten atanan Zeki Günbey’e, Gülden hayırlı olsun ziyareti yaparak yeni görevinde muvaffakiyet diledi.  Ziyaret sonrası Müftü Gülden, çocukların manevi dünyasını imar etmek üzere eğitime devam eden, Yaz Kur-an Kurslarından Cevizli Pınar Cami ve Tahta Cami Kurslarını ziyaret ederek çocuklar ile sohbet etti ve bazı çocuklardan Kur-an’ı Kerim dinledi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hayırlı Olsun Ziyareti
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