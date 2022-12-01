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Hayırlı olsun ziyareti

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı yönetimi, Yozgat Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kenan Şaban Süzgün’ü makamında ziyaret etti. 

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Hayırlı olsun ziyareti

Ziyarete Yeniden Refah Partisi İl Yönetim üyesi Teşkilat Başkanı Süleyman Adıgüzel, İl Ar-ge Başkanı Muammer Özen ve İl Genel Sekteri Kamil Doğandemir katıldı. 
Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün’e hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yeniden Refah Partisi İl Yönetim üyesi Teşkilat Başkanı Süleyman Adıgüzel, yeni görevinde başarılar diledirler.
ARGE Birim Başkanı Muammer Özen tarafından Süzgün’e, Yozgat’ın sembolü olan Saat Kulesi ve Çamlık figürlü plaket taktim etti. »Haber Merkezi
 

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Hayırlı Olsun Ziyareti
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