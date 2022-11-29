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Hayırlı olsun ziyareti

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, İlçe Müftüsü Zühdü Elveren'i makamında ziyaret etti. 

29 Kasım 2022 Salı 02:11
Hayırlı olsun ziyareti

İlçe Müftülüğüne yeni atanan Zühdü Elveren'i ziyaret eden Kaymakam Serin, yeni görevinde başarılar diledi. 
Yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulunan Serin, “İlçe müftümüzden hafızlık kursları ve inşaatı devam eden camiler ve müftülüğün diğer çalışmaları hakkında bilgiler aldık.” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elveren ise, “Sayın kaymakamımıza bu nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Yapmış olunan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdik.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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Hayırlı Olsun Ziyareti
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