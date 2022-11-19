Hayırlı olsun ziyareti

Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rize Polis Eğitim Merkezi Müdürü iken Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Kenan Şaban Süzgün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı diledi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Süzgün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Karadağ’a teşekkür etti.

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