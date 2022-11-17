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Hayırlı olsun ziyareti

Gelecek Partisi Yozgat İl Yönetimi, Yozgat’a ataması yapılan İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün’ü ziyaret etti. 

17 Kasım 2022 Perşembe 02:25
Hayırlı olsun ziyareti

İl Emniyet Müdürü Süzgün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş’a, parti yönetimi eşlik etti.
Misafirperverliğinden dolayı İl Emniyet Müdürü Süzgün’e teşekkür eden Başkan Aydoğmuş, “Gelecek Partisi Yozgat İl Yönetimi olarak, şehrimize ataması yapılan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kenan Şaban Süzgün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Müdürümüze hoş geldiniz diyor, şahsına ve tüm emniyet teşkilatımıza başarılar diliyorum. Sayın Müdürümüze gösterdiği ilgi ve aşamalarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Hayırlı Olsun Ziyareti
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