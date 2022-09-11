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Hayırlı olsun ziyareti

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, ilçede yeni göreve başlayan okul müdürlerini ziyaret etti.

11 Eylül 2022 Pazar 02:11
Hayırlı olsun ziyareti

Fatih Ortaokul Müdürlüğü'ne görevlendirilen Yavuz Akman ve Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula MTAL Müdürlüğü'ne görevlendirilen Nagihan Şahin’i ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Öcal, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Öcal’a, Şube Müdürleri Coşkun Bölükbaşı, Fatih Şahin ve Hasan Bakır eşlik etti. »Haber Merkezi 

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Hayırlı Olsun Ziyareti
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