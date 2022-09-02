Hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar’a yeni görevinde başarılar dileyerek Yozgat ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu.
Şener Alpaslan Zarıçlar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkürlerini dile getirdi. »Haber Merkezi
Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar’a yeni görevinde başarılar dileyerek Yozgat ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu.