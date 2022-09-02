Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Yozgat İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Şener Alpaslan Zarıçlar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.