Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.142,74
ALTIN
994,27
DOLAR
18,21
STERLİN
21,05
EURO
18,13

Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Yozgat İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Şener Alpaslan Zarıçlar’ı  makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
Hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Şener Alpaslan Zarıçlar’a yeni görevinde başarılar dileyerek Yozgat ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu.
Şener Alpaslan Zarıçlar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a teşekkürlerini dile getirdi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Hayırlı Olsun Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EN BÜYÜK KÜTÜPHANE
EN BÜYÜK KÜTÜPHANE
Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor
Yeşilçam Bozok'ta buluşuyor
Süre 21 Eylül’e uzatıldı
Süre 21 Eylül’e uzatıldı
Pazarı gezdi
Pazarı gezdi
Sözleşme yapıldı
Sözleşme yapıldı
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim