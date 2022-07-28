Hayırlı olsun ziyareti

Ziyarette Rektör Karadağ, kısa süre önce atanan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’ye yeni görevinde başarılar dileyerek Yozgat ve ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin (YOBÜ) vizyonu ve bu vizyona uygun gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili’ye bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı Karadağ’a teşekkürlerini dile getirdi. »Haber Merkezi