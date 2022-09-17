'Hayırlı olsun'

Başkan Yalçın yapmış olduğu açıklamada; “Bizler ilçemize en iyi ve en güzel hizmet etmenin gayretindeyiz. Biz bu kadar mücadele ederken bazı kesimler bizi ve belediyemizi yıpratma adına yanlış propagandaya tevessül ediyor. Bizler belediye olarak yaptığımız çalışmalarla hizmetlerle ilçemize güzel eserler bırakmanın derdindeyiz. Hedefimizde, gayemizde hizmettir. Bu vesile 100 TOKİ Konutunun ilçemize tahsis edilmesinde emeği olan katkı sağlayan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi