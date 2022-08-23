Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.062,49
ALTIN
1.009,38
DOLAR
18,09
STERLİN
21,32
EURO
18,01

Hayırlı olsun

Çayıralan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilçeye yeni atanan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

23 Ağustos 2022 Salı 02:11
Hayırlı olsun

2022 -2023 eğitim ve öğretim yılında ilçeye atanan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Batur, Çayıralan ilçesinde diğer il ve ilçelere atanan öğretmenlere de yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Batur, İller arası atama sonucunda İlçemizden ayrılan tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlçemize verdikleri hizmetlerden dolayı tüm eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. İlçemize atanan meslektaşlarımıza  memleketimize hoşgeldiniz diyorum” dedi. » Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Hayırlı Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yollar incelendi
Yollar incelendi
ilk ekim ilk hasat
ilk ekim ilk hasat
Göreve başladı
Göreve başladı
Rapor hazırlandı
Rapor hazırlandı
Rekor sayıda katılım
Rekor sayıda katılım
Aksoy uyardı!
Aksoy uyardı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim