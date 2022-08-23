2022 -2023 eğitim ve öğretim yılında ilçeye atanan öğretmenlere hayırlı olsun dileklerinde bulunan Batur, Çayıralan ilçesinde diğer il ve ilçelere atanan öğretmenlere de yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Batur, İller arası atama sonucunda İlçemizden ayrılan tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İlçemize verdikleri hizmetlerden dolayı tüm eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. İlçemize atanan meslektaşlarımıza memleketimize hoşgeldiniz diyorum” dedi. » Haber Merkezi