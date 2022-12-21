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“Hayırlı olsun”

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kısa süre önce Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan hemşehrimiz Ömer Birkan Kayaalp’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

21 Aralık 2022 Çarşamba 02:56
“Hayırlı olsun”

Kayaalp’e hayırlı olsun dileklerimizi ileten Başkan Yalçın, “Saygıdeğer müdürüme yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Mevla yar ve yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Hayırlı Olsun
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