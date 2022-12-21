Kayaalp’e hayırlı olsun dileklerimizi ileten Başkan Yalçın, “Saygıdeğer müdürüme yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Mevla yar ve yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi
21 Aralık 2022 Çarşamba 02:56
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kısa süre önce Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcılığına atanan hemşehrimiz Ömer Birkan Kayaalp’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kayaalp’e hayırlı olsun dileklerimizi ileten Başkan Yalçın, “Saygıdeğer müdürüme yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Mevla yar ve yardımcısı olsun.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi