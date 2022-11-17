Hayırlı olsun…

Alparslan Türkeş Parkının hayırlı olmasını diyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Her mahalleye bir sosyal tesis hedefiyle başlatmış olduğumuz önemli projelerimizden biri olan ‘Alparslan Türkeş Parkı’ tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 6 bin metrekare alanıyla ilçemizin en büyük park ve yeşil alanlarından biri olan Alparslan Türkeş Parkı’nın içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kameriyeler ve spor alanları bulunmaktadır.” dedi.

Yapımı tamamlanan Alparslan Türkeş Parkı ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “Mahallede yaşayan vatandaşlarımız bu bölgenin önceki halini gayet iyi hatırlar. Burası molozların döküldüğü mezbelelik bir alandı. Yapmış olduğumuz dere ıslah ve çevre düzenleme çalışmasından sonra bir mahallemizin daha büyük bir sorununu çözdük. Akdağmadeni Belediyesi’nin elini attığı yeri nasıl çöplükten güzelliğe, bataklıktan ferahlığa çıkardığını tamamlamış olduğumuzu bu proje ile görüyoruz. Alparslan Türkeş Parkı ile birlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi’nin kullanımı zor olan yoluna alternatif bir yolu da ilçemize kazandırmış olduk. Türk’ün Son Başbuğu Alparslan Türkeş’in ismini hem Akdağmadeni’ne kazandırdığımız bu tesiste hem de açılan yeni caddemizde yaşatacağız. Akdağmadeni halkına sosyal tesis, çocuklara ise oyun parkı olarak hizmet verecek projemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi