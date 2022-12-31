Hayırlara vesile olsun

Başkan Köse, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da şehrimize değer katacak önemli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Celal Köse yayımlamış olduğu mesajında; “Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. 2022 yılında şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimize hizmet için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Yol ve kaldırım çalışmalarımızdan, estetik dönüşüm çalışmalarımıza, park ve bahçelerden sosyal yaşam alanlarına, mahalle konaklarımızdan, kentsel dönüşümlere kadar birçok projeye imza attık.

Yozgat Belediyesi’nin Cumhuriyet Tarihi boyunca en büyük projesi olan Asrın Projesi Büyük Altyapı Çalışmalarımıza başladık ve hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizde 230 kilometrelik yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hattımızın tamamını değiştiriyoruz. Bununla birlikte kanalizasyon hatlarımızı da yenileyerek şehrimize asırlar boyu hizmet edecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Altyapı Yenileme Çalışmalarımızla birlikte şehrimize sağlık açısından daha kaliteli içme suyu sağlamanın yanı sıra yüzde 67’lik kayıp kaçağın önüne geçerek enerji ve iş gücünden de büyük miktarda tasarruf sağlayacağız. Bu çalışmalarımızın ardından Yozgat’ımız hak ettiği sağlıklı suya kavuşacaktır.

Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projemiz, Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemiz, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Projemiz, Gençlik ve Spor Merkezi Projemiz, Yozgat Belediyesi Şefkat Evi Projemiz, Milli İrade Parkı, Yaşar Uğur Parkı, Mehmet Hulusi Efendi Parkı, Mahalle Konaklarımız, Halı Sahalarımız, Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane Tesisimiz ve birçok projemizle şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet sunmak için çalışıyoruz. Şehrimizin imarı için yaptığımız projelerimizin yanı sıra Sosyal, Kültürel ve Sanat faaliyetlerimizle de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Pandemi süreci dolayısıyla bir süredir yapılamayan Sürmeli Festivalimizde hemşehrilerimizle meydanları doldurduk.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı, 2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin önderliğinde şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projelere imza atacak ve hep birlikte şehrimizi imar edeceğiz. Yeni yılda da önceki yıllardan daha çok çalışarak bizlere güvenen hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularla kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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