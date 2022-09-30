'Hayırlara vesile olsun'

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Başer, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitede yürütülmekte olan eğitim öğretim süreçleri, ihtisas alanımızla ilgili mevcutta olan ve hedeflenen çalışmalar hakkında Başer’e bilgiler verdi. »Haber Merkezi