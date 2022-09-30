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'Hayırlara vesile olsun'

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a nezaket ziyaretinde bulundu.

30 Eylül 2022 Cuma 02:11
'Hayırlara vesile olsun'

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Milletvekili Başer, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere başarılar diledi.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitede yürütülmekte olan eğitim öğretim süreçleri, ihtisas alanımızla ilgili mevcutta olan ve hedeflenen çalışmalar hakkında Başer’e bilgiler verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hayırlara Vesile Olsun
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