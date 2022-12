Hayatlarını can yoldaşlarına adadı

Yozgat’ta ev hanımı Sevgi Büyükispir ile arkadaşı Dilek Sargın, hem kendi imkanlarıyla hem de hayvanseverlerin desteğiyle temin ettikleri tavuk eti ve mamaları, araçlarına yükleyerek yaz kış demeden sokak hayvanları için mesaiye başlıyor. İki güne bir kilometrelerce yol giden iki arkadaş, hayvanların toplu bulunduğu yerlere yiyecek ve mamalarla ulaşarak can dostların karınlarını doyuruyor. Yakından ilgilendikleri hayvanların beslenmesini yapan ve sevgiye olan açlıklarını da gideren Büyükispir ve Sargın, aşı, kısırlaştırma ve diğer bakımlarını da ellerinden geldiğince yaptırmaya çalışıyor. Sokak hayvanlarına anne şefkatiyle yaklaşan iki arkadaş, hasta olan hayvanları veterinere götürerek tedavilerini de yaptırıyor.

Sokak hayvanlarına yardım noktasında insanları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Büyükispir ile Sargın, vatandaşların ev ve iş yerlerinde artan yemekleri çöpe dökmek yerine sokak hayvanlarına vermelerini istiyor.

“250 HAYVANIMIZ VAR, 4-5 YILDIR ONLARA BAKIYORUZ”

Hayvanların beslenmesinden sağlık ihtiyaçlarına kadar her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Sevgi Büyükispir, “Sokak hayvanlarına bakıyoruz, onların barınaklara gitmesini kesinlikle istemiyoruz. 250’den fazla hayvanımız var ve 4-5 yıldır bakıyoruz onlara. Çoğunun aşısı var, uyuz aşıları var. Özel klinikte bunların kısırlaştırmalarını yaptırıyoruz. Biz elimizden geldiğince her imkanı sağlıyoruz. Beslenmelerini bir gün durup ikinci gün yapıyoruz. Tavuk ve mama alıyoruz ve onları besliyoruz. Sayfamız var destekler oluyor, olmayınca da kendi imkanlarımızla onların beslenmesini yapıyoruz.” dedi.

“ONLAR BİZE EMANET”

Evinde cins kedi beslemeye başladıktan sonra sokak hayvanlarına olan ilgisinin arttığını da belirten Büyükispir, “Sokaktaki hayvanları da birkaç kez besledim sonra bu hayvanların kimseye zarar vermeyeceğini anladım, zararları da olmadı, 4-5 senedir arkadaşımla hayvanların beslenmesini yapıyoruz onlar bize emanet. Gücümüz yettiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz, bize yer verilsin istiyoruz orada bakalım çünkü bu hayvanlar çoğu yerde istenmiyor. Biz severek besliyoruz. Bizim yolumuzu gözlüyorlar arabayı görünce hepsi geliyor, biz çok iyi bakıyoruz onlara” şeklinde konuştu.

“ONLAR RABBİMİN SESSİZ KULLARI”

Dilek Sargın ise “Hemen hemen 5 yıldır sokak hayvanlarına iki anne bakıyoruz. Her gün gücümüz yetmiyor, bir gün duruyoruz bir gün gelip hayvanlarımızın beslenmesini yapıyoruz. Yozgat halkından yemek ve ekmek artıklarını kapılarının önlerine koymalarını ve beslemelerini istiyoruz. Çünkü biz bu hayvanları beslemez ise şehir içine gelecekler. Zaten şehrin içinde de istemiyorlar, barınakların da durumu belli. Sokak hayvanları bize emanet onların anneleri de babaları da biziz. Onlar Rabbimin sessiz kulları, biz sahip çıkmazsak kim çıkacak.” ifadelerine yer verdi.

“BU HAYVANLARIN HERKESE İHTİYACI VAR”

Sokak hayvanlarını beslerken birtakım zorluklarla da karşılaştıklarını anlatan Sargın, “İnsanlardan çok çekiyoruz, hakaretler, tehditler ben bunu istemiyorum. Ben bir anneyim iki tane çocuğum var. Biri 24 yaşında diğeri 19 yaşında onların bana ihtiyacı kalmadı artık ama bu hayvanların herkese ihtiyacı var. Bizim istediğimiz bir kap yemek, artıklarını koysunlar yine yerler. Onlar sonsuza kadar bize emanet. Bir kedi, köpek beslemenin Rabbim ne kadar mükafatını veriyor” diye konuştu. »İHA