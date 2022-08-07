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Hayatını kaybetti

Yozgat’ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunun av tüfeği ile vurduğu çiftten diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2022 Pazar 02:11
Hayatını kaybetti

Yozgat merkeze bağlı Sağlık Köyünde, köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat’ı (62) av tüfeği ile öldüren ve kocası İsmail Polat’ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Olayda yaralanan İsmail Polat'ın da tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. 
»İHA

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Hayatını Kaybetti
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