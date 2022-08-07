Hayatını kaybetti

Yozgat merkeze bağlı Sağlık Köyünde, köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat’ı (62) av tüfeği ile öldüren ve kocası İsmail Polat’ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse (66), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Olayda yaralanan İsmail Polat'ın da tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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