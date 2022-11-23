İç Anadolu bölgesi il başkanları toplantısına Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş katılım gösterdi.

“2023 SEÇİMLERİ MASAYA YATIRILDI”

Toplantı hakkında açıklama yapan İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “Yaklaşan 2023 seçimleri masaya yatırıldı, İl başkanları bölgeleri ile ilgili çalışmaları, toplumun siyasi hassasiyetini ve illerin sorunlarını Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile paylaştı.” dedi.

“HERKES İÇİN REFAH”

Toplantının asıl amacının refah ve eşitlik konusu olduğuna değinen Aydoğmuş, “İllerde, 6’lı masa il başkanları olarak uyum içinde çalışıldığı belirtildi. Toplantıda, hiç bir ayrım yapmadan herkes için Adalet, herkes Demokrasi, herkes için Refah, herkes için Eşitlik, herkes için Siyasi Ahlak vurgusu yapıldı. Gelecek Partisi İç Anadolu il başkanları olarak genel başkanımızın başkanlığında parti yönetim kurulunun alacağı her türlü kararın yanında olduğumuzu belirttik.” diye belirti.

“GİRMEDİK EV, ÇALMADIK KAPI”

Toplantıda il başkanlarına daha fazla çalışmaları gerektiğini söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Seçime kadar özel hayatımız seçim olacak, kaybedecek zamanımız yok, hemen seçim olacak gibi çalışacağız. Hiçbir vatandaşımızın kalbini kırmayacağız. Girmedik ev, çalmadık kapı, sıkılmadık el, ayak değmeyen yer bırakmayacağız, en ücra yerdeki vatandaşımıza gidip dokunacağız, gönüllere gireceğiz, milletimizin dilinden kaygılarını dinleyeceğiz, anlayacağız, partimizin uygulayacağı çözüm yollarını anlatacağız.” şeklinde konuştu.

»Haber Merkezi