Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla ‘Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu’ etkinliği, Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Kaymakam Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Soner Yalçın, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla farkındalık oluşturmak için yaya geçidi kırmızıya boyandı. Daha sonra Trafik Polisi Nedim Ertürk öğrencilere trafik güvenliği ve yaya geçidi kullanımı hakkında bilgi verdi. »Haber Merkezi