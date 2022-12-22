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Hayallerine kavuştular

Yozgat'ta, 53 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının konut sahibi olma hayali "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleşti.

22 Aralık 2022 Perşembe 02:55
Hayallerine kavuştular


Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Yozgat'ta yapılacak konutlar için kura çekimine devam edildi.
Toplam 22 bin 50 başvurunun olduğu il genelinde, 1882 konutun hak sahipleri 2 gün süren kura çekiminde belirlendi.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda noter huzurunda Yozgat merkez ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası dün tamamlanırken, bugün de Boğazlıyan, Çekerek, Sarıkaya, Saraykent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçeleri ile beldelerde yapılacak 1382 konutun kurası çekildi.
Kurada ismi çıkan Şefaatli ilçesinden 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Hatun Karadavut, sevincini telefonla aradığı çocuklarıyla paylaştı.
Karadavut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah, evi olmayanlara da nasip etsin. Artık benim de bir evim olacak." dedi.
Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinden 66 yaşındaki Muharrem Çetin de kuradan ismi çıkınca çok mutlu olduğunu söyledi. »AA

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Hayallerine Kavuştular
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