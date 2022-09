Hayaller gerçekleşiyor

Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Türker’in talebine karşılık veren Yozgat Kızılay Şubesi, Yaz Kur’an kursu öğrencileri için yardım eli uzattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Türker, “Hayallerim yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Yardımlaşma ve dayanışma bir toplumun gelişmesi için, en güzel vesiledir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Peygamber efendimizin sözüyle çıktığımız bu yolda Rabbime şükürler olsun hiç yalnız kalmadık. Bu defada bizi yalnız bırakmayan dünyanın ve Ülkemizin her konuda her yerde yardıma koşan insanın olduğu her yerde var olan gözde kuruluşumuz Kızılay talebimize karşılık vererek bizi yalnız bırakmadı. Aydıncık ilçemizde kuran kursu öğrencilerimizi unutmadı. Kızılay’ımızın göndermiş olduğu emanetleri ilçe müftülüğümüzle birlikte çocuklarımıza ulaştırmaya onlarla gönül köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Kızılay’a ve emeği geçen katkısı olan her kese gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

