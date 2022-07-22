Havuz açılıyor

Uzman eğitmenler tarafından yüzme kursu verileceğini söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “ İlçemiz pazar yeri yanında bulunan yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzu önümüzde ki haftadan itibaren faaliyete geçiriyoruz. Haftanın Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri erkek diğer günlerde ise bayan hemşehrilerimize hizmet sunacağız. Uzman eğitmenler tarafından da “Yüzme Kursu” vereceğiz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için ziyaret edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi