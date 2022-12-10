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Havalara rağmen devam

Boğazlıyan ilçesinde, belediye ekipleri tarafından hava şartlarına bakılmaksızın yol çalışmaları devam ediyor.

10 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Havalara rağmen devam

Kış ayının gelmesi ile birlikte yol yapım çalışmalarına hız kazandıran Boğazlıyan Belediyesi, çalışmalara ara vermiyor.
Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz soğuk havalara aldırış etmeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Bu konuda tüm ekip arkadaşlarımıza göstermiş oldukları öz veri çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kış aylarının gelmesine rağmen yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Kale Mahallesi Kılıçbey Sokak ve Dar Sokakta yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Hayırlı olsun.“ dedi. »Haber Merkezi

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Havalara Rağmen Devam
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