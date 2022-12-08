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“Hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz”

Sarıkaya ilçesinde, İlçe Müftümüz Zühdü Elveren Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti. 

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
“Hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz”

Binada bulunan gazi ve diğer vatandaşlarla sohbet eden Elveren "Şehitlerimizi rahmetle yâd edip şefaatlerine nail olmayı yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz ve yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyoruz." şeklinde konuştu. 
"Gazilerimize ve yakınlarına da sıhhat ve afiyet temenni ediyoruz." diyen Elveren, "Şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Hatıralarının önünde Saygıyla Eğiliyoruz
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