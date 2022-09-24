Hat 8 bine çıkacak

Belediye ekipleri tarafından yıl içerisinde 6 bin metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi. Altyapı yenileme işlemleri ile birlikte 500 adet arıza tamiri de giderildi. “Yerin altına yapılan göze görünmez” diyen Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Şehrin her noktasına sağlam ve sağlıklı bir altyapı için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız biran önce bitirmek istiyoruz çünkü bu esnada vatandaşlarımızı mağdur etmek istemiyoruz. Bu yıl 6 bin metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattını yeniledik ve 500 adet arıza tamirini gerçekleştirdik. Hedefimiz yılsonuna kadarda 6 bin metre olan yağmur suyu ve kanalizasyon hattını 8 bin metreye çıkarmak. Şimdiden çalışmalarımız Sorgunumuza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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