Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.874,34
ALTIN
1.049,53
DOLAR
18,64
STERLİN
22,49
EURO
19,34

Hastaneden haberler

Yozgat Şehir Hastanesi “Aylık Bülten”i yayımlandı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Hastaneden haberler

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından önceki çalışma ayında yapılan faaliyetleri duyurmak ve çalışanlarla paylaşmak amacıyla “Aylık Bülten” çıkarıldı.
Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada; “Sağlık alanındaki gelişmeler, yaptığımız etkinlikler konusunda gerek hastanemiz çalışanlarını bilgilendirmek, gerekse hastanemizden haberler vermek, yenilikleri ve birçok konudaki deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla aylık bir bülten hazırladık.
Hazırladığımız bu bülteni geri dönüşlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bültenimizde hizmetlerimizin tanıtımı, bağlantılı olarak güncel sağlık konuları ve yaptığımız etkinlikleri bulabileceksiniz.
Yozgat Şehir Hastanemizde uygulamaya koyulan yeni sağlık uygulamaları, hizmete açılan ya da geliştirilen yeni bölümlerimizi de tanıtacağız. Doktorunuzdan öneriler, köşe yazıları bölümü de sonraki sayımızda bültenimizde yerini bulacak.
Sağlıklı günler dileyerek bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hastaneden Haberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın tercihi hamsi
Vatandaşın tercihi hamsi
“Köyüm Benim” Toplantıları
“Köyüm Benim” Toplantıları
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Kurs yenileniyor
Kurs yenileniyor
Ankara programı
Ankara programı
Anlamlı bağış
Anlamlı bağış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim