Hastaneden haberler

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından önceki çalışma ayında yapılan faaliyetleri duyurmak ve çalışanlarla paylaşmak amacıyla “Aylık Bülten” çıkarıldı.

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan yaptığı açıklamada; “Sağlık alanındaki gelişmeler, yaptığımız etkinlikler konusunda gerek hastanemiz çalışanlarını bilgilendirmek, gerekse hastanemizden haberler vermek, yenilikleri ve birçok konudaki deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak amacıyla aylık bir bülten hazırladık.

Hazırladığımız bu bülteni geri dönüşlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bültenimizde hizmetlerimizin tanıtımı, bağlantılı olarak güncel sağlık konuları ve yaptığımız etkinlikleri bulabileceksiniz.

Yozgat Şehir Hastanemizde uygulamaya koyulan yeni sağlık uygulamaları, hizmete açılan ya da geliştirilen yeni bölümlerimizi de tanıtacağız. Doktorunuzdan öneriler, köşe yazıları bölümü de sonraki sayımızda bültenimizde yerini bulacak.

Sağlıklı günler dileyerek bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.

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