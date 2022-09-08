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Hastalıklara veda edelim

Halk sağlığının korunması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası Yozgat’ta çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturuldu.

08 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Hastalıklara veda edelim

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yimpaş Alışveriş Merkezi önünden başlayan yürüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Cumhuriyet Meydanında bilgilendirme stantları kurularak halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Sağlık Müdürü Dr.Fatih Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, şube müdürleri, kurum personelleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin yapmış olduğu açıklamada; “Ülkemizde her yıl 03-09 Eylül tarihleri “Halk Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bunda da özellikle kronik hastalıklarla mücadele ve onun farkındalığı ile ilgili vatandaşlarımızı bu sağlık okuryazarlığını arttırma yönünde bilgilendirme yapılıyor. Bunun için de şu anda baktığımız zaman halk arasında en fazla gözüken kronik hastalıkların özellikleri nefes darlığına sebep olan koah (astım) dediğimiz, kalp rahatsızlıkları, şeker hastalığı, tansiyon rahatsızlığı bunların bize en çok bilgi veren tanı yöntemleri kan şekerinin ölçülmesi tansiyonun ölçülmesi solunum fonksiyon testlerinin yapılması boy ve kilo ölçümü ile indeksi. Bunlar bize bu kronik hastalıklar başlamadan çok öncesinde bir fikir verebiliyor. Aday olduğumuzu gösterebiliyor. Bizde vatandaşlarımızı bu alışkanlıkları edindirebilmek için Cumhuriyet Meydanımızda standımızı açtık bilgilendirme yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımızın testlerini yapıyoruz. Olası bir sıkıntıları varsa veya olabilecekse yönlendirmeleri yapıyor bilgilendiriyoruz” dedi. 
Etkinlikte kurulan stantta vatandaşlar şeker ve tansiyon ölçümleri yapılmasının yanı sıra bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. 
»Muhammed Üstüntaş
 

Anahtar Kelimeler:
Hastalıklara Veda Edelim
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