Hastalarla kutlama

Hastanede, hastanın hayat kalitesinin arttırılmasına yönelik palyatif bakım ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu alanda sunulan hizmetleri desteklemek amacıyla belirlenen “Dünya Palyatif Bakım Günü” hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile birlikte pasta kesilerek kutlandı.

Dünyada Ekim ayının ikinci haftasında Dünya Palyatif Bakım Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki 24 yataklı Palyatif Servisi’nde düzenlenen etkinlikte, hastalar ve hasta yakınlarının bu zorlu süreçte moral ve motivasyon açısından desteklendiğini ve bir aile ortamında her konuda yanlarında olduğunu dile getiren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan şunları söyledi:

“Bizler Palyatif Servisinde ana amacımız her zaman buradaki önceliğimiz kronik hastalıkları olan hastalarımıza ve tedavi ile tam sınırlandırma olan hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet ve eve hazırlık için yaptığımız bir hizmettir. Biz palyatif bakım servisinde hastalar eve gittiği zaman ihtiyacı olan her şey için biz her türlü hizmeti vermeye hazır hale getiririz. Bu nasıldır? Beslenmesinin ayarlanmasıdır, Yara bakım hizmetlerinin ayarlamasıdır, ağrı kesicilerinin ayarlamasıdır. Normal kronik hastalıklarıyla ilgili ilaçların ayarlamasıdır. Bunlarla ilgili tüm bakım hizmetlerine ilgili tecrübeli ve hekimlerimiz ve hemşirelerimizle bunların sağlanmasıdır. Bizim ana amacımız her zaman olduğu gibi kaliteli, düzenli ve hastamıza daha güzel bir hizmet verilmek adına palyatif servisimizde her daim güzelleştirmek amacıyla işler yapmaktayız. Bütün palyatif hastalarımızın palyatif gününü kutluyorum, refakatçilerimizin palyatif gününü kutluyorum”

Yozgat Şehir Hastanesi Palyatif bakım servisinde 1,5 aydır tedavi gördüğünü söyleyen Cemal Kaygusuz gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

“Erzurum hastanesinden Yozgat şehir hastanesine geldim. Buranın personelinden, doktorundan Allah razı olsun. Hepsi de bana hürmet etti iyilik etti, tüm personele teşekkür ederim. Sayın Başhekim her zaman için bizimle ilgileniyor, bize yardımcı oluyor. Teşekkür ederim.”

Eşi Cemal Kaygusuz’un yanında refakatçi olarak kalan Zemdegül Kaygusuz Erzurum Şenkaya ilçesinden geldiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Buraya geleli 1,5 ay oldu. Benim eşim rahatsızdı. Burada ilgilendiler ilaç tedavisi ile biraz normale döndü şimdi düzelme durumunda. Doktorundan, hemşiresinden, başhekiminden memnunuz. Buradan çıktıktan sonra da öğrendiklerimi de evde uygulayıp tedaviye devam edeceğim.”

24 Yatak kapasiteli Yozgat Şehir hastanesi Palyatif bakım servisinde Palyatif bakım ile yaşamı tehdit edici hastalıklara eşlik eden, ağrı ve sıkıntı veren belirtilerin kontrolünün yanı sıra hastanın yaşam kalitesinin artırılması ve hasta yakınlarının desteklenmesi de sağlanıyor.

Düzenlenen etkinlikte Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan beraberinde İdari ve Mali işler Müdür Yardımcısı Mehmet Küçükaslan ve servis personeli ile birlikte hasta ve hasta yakınlarını odalarında ziyaret edip günün hatırası olarak hediye verdi. Program sonunda pasta kesilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

»Haber Merkezi