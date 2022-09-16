Hastalara ziyaret

Fırsat buldukça servisleri ziyaret eden Başhekim Kozan, Palyatif Bakım Servisinde tedavi görmekte olan hastalarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Kozan’a, Başhekim Yardımcısı Mete Selvi eşlik etti.

Hastalara ve yakınlarına moral ve destek olmak amacıyla gerçekleşen ziyarette Kozan sohbet ederek sağlık durumlarına dair bilgiler aldı.

Kozan, “Sağlık hepimiz için çok önemli ve değerlidir. Hastalıkta sağlıkta bizim içindir. Bizler hastane yöneticisi olarak hastalarımızın gönlünü almak hayır dualarında yer bulmak için sık sık ziyaret ederek isteklerini önerilerini dinliyoruz. Özellikle toplumumuzun temel taşı olan yaşlılarımızı ziyaret ederken onların hayati tecrübelerinden yararlanma fırsatımızda oluyor. Hastalarımız bizim için işimizden ziyade aynı zamanda dua kapımız, yaşlılık ve hastalık hepimizin başına gelecek. Hastalarımız ve yakınları ne zaman bizlere ihtiyaç duyarsalar kapımız her zaman açık ben ve çalışma arkadaşlarım her zaman sizlere hizmet etmeye hazırız” dedi.

Yapılan ziyaretten memnun kalan hastalar ve yakınları ise, Kozan’a teşekkür ederek, “Allah sizlerden razı olsun. Bizleri unutmadınız, gelip ziyaret ederek gönlümüzü aldınız. Hastanemizin vermiş oldu hizmetlerden, sizlerden, doktorlarımızdan ve hemşirelerimizden çok memnunuz Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

