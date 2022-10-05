Hastalara ziyaret

Anne & Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesinde “1-7 Ekim Emzirme Haftası” dolayısıyla anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme stanttı açıldı.

1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari ekip çalışanları, doğum yapan anneleri ve anne adaylarını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Kadın Hastalıkları Servisi ve LDRP Ünitesinde tedavi gören hastalara lohusa şerbeti ikram edildi. »Haber Merkezi