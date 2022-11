HASTALARA MORAL VERİYOR

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Esengin, yaklaşık 11 yıl önce bebeğini emzirirken memesinde kitle olduğunu fark etti.

O dönem yaşadığı kentte Kayseri Devlet Hastanesine başvuran Esengin'in tetkiklerinde meme kanseri olduğu belirlendi.

Tedavisine başlanan Esengin, 2 kez ameliyat edildi, 16 kür kemoterapi, 30 gün radyoterapi aldı.

Hastalığı 2019'da akciğerinde de nükseden ve tedavisi süren Esengin, kanser hastalarına destek amacıyla Yozgat Kanser Hastaları Moral Motivasyon Derneğini kurdu.

Esengin, tedavilere çabuk cevap verdiğini, şu an iyi olduğunu söyledi.

"ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Hastalığının erken teşhis edilmesinden dolayı şanslı olduğunu dile getiren Esengin, şunları kaydetti:

"İnsanlar genelde doktora gitmekten korkuyor, 'bir şey çıkacak' diye. Hastalık varsa da çıksın. Bir an önce çıksın ki tedaviye başlansın. Tedavide her günün önemi var. Doktorumuza güvenelim. Tedavimize başlayalım, sürekli mamografi çektirelim. Hele ki 40 yaşından sonra sürekli kendi kendimizi kontrol edelim. Şüphelendiğimiz durumda doktora gidelim. Gerçekten erken tanı çok önemli."

Esengin, kanser hastalarına destek için Yozgat Kanser Hastaları Moral Motivasyon Derneğini kurduğunu belirterek, "Dernek bize can oluyor, umut oluyor. Hastalanmış, iyileşmiş, tedavisi süren hastalarla bir araya geliyoruz, birbirimize can yoldaşı oluyoruz. Çok güzel arkadaşlıklarımız var. Birbirimize ziyaretlerimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Hastalara hayattan kopmamaları çağrısında bulunan Esengin, "Hastalarımız hiçbir şekilde 'Ben öleceğim' diye kendilerini eve kapatıp hasta moduna girmesin. Yaşayabildikleri kadar hayatı güzel yaşamaya çalışsınlar. Doktorlarımıza güvenerek, moral motivasyonumuzu yüksek tutarak biz kanserden değil, kanser bizden korksun." diye konuştu.

“BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR”

Dernek başkan yardımcısı Emine Öztürk de babasını kanserden kaybettiğini belirterek, "Derneği kurduğumuzda çok güzel şeylere imza atacağımızı bilmiyorduk. Hastalara yardımcı olmak, moral, motivasyonlarını yüksek tutmak çok hoşumuza gitti. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimiz oluyor, geziler düzenliyoruz, ziyaretler yapıyoruz, bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Dernek üyelerinden 59 yaşındaki Aysel Karadeli ise kanser hastalarıyla bir araya geldiklerini, dertlerini unutup moral bulduklarını, yeni hastalara moral olmaya çalıştıklarını anlattı.

Fatma Ceylan da 5 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Dernek başkanımızla hastanede tanıştım. Beni derneğe davet etti, çok mutlu oldum, bana çok iyi geldi. Bazen gezmelere gidiyoruz, çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Hülya İpek ise kanseri atlattığını belirterek, "Dernekte çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Geziler düzenliyoruz, hastalarımızı ziyaret ediyoruz, birbirimize moral veriyoruz." dedi. »AA