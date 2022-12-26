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Hastalar memnun

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Genel Cerrahi Servisi personeli ile kahvaltı programında bir araya geldi.

26 Aralık 2022 Pazartesi 02:19
Hastalar memnun


Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, 2022 yılı Kasım ayı içerisinde Genel Cerrahi Servisinde tedavi gören hastaların, almış oldukları tedaviden duydukları memnuniyetten dolayı Genel Cerrahi Servisi personeli ile kahvaltıda buluşarak teşekkür etti.
Yapılan kahvaltı sonrası Başhekim Kozan tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.
Kozan, “Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet duydukları, özverili ve kaliteli hizmet sunarak kurumumuzda göstermiş olduğunuz üstün gayret ve hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Hastalar Memnun
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