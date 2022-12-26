Hastalar memnun



Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, 2022 yılı Kasım ayı içerisinde Genel Cerrahi Servisinde tedavi gören hastaların, almış oldukları tedaviden duydukları memnuniyetten dolayı Genel Cerrahi Servisi personeli ile kahvaltıda buluşarak teşekkür etti.

Yapılan kahvaltı sonrası Başhekim Kozan tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Kozan, “Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet duydukları, özverili ve kaliteli hizmet sunarak kurumumuzda göstermiş olduğunuz üstün gayret ve hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.” dedi.

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