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Hastalar bilgilendirildi

Yozgat Şehir Hastanesinde 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla hepatit hastalığına dikkat çekmek ve hastaları bilgilendirmek amacıyla stant açıldı.

29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Hastalar bilgilendirildi

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan açılan standı ziyaret etti. Ziyarette Kozan’a,  Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Sade, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Yılmaz ve Eğitim Hemşiresi Filiz Aksan eşlik etti. 
Eğitim Hemşiresi Filiz Aksan tarafından hasta ve yakınları bilgilendirilerek broşür dağıtıldı. »Haber Merkezi

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Hastalar Bilgilendirildi
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