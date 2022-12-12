Hasta ziyareti

Ziyaret sonrası konuşan Müftü Elveren, “Hoş sohbet sırasında ikindi namazı cemaatle eda edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Samimi tavırları ve ikramları için ev sahibi amcamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
»Haber Merkezi
12 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Ziyaret sonrası konuşan Müftü Elveren, “Hoş sohbet sırasında ikindi namazı cemaatle eda edildi, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Samimi tavırları ve ikramları için ev sahibi amcamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
Son Güncelleme: 12.12.2022 11:30