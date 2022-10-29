Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 4
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54

Hasta hakları unutulmadı

Yozgat Şehir Hastanesinde, 26 Ekim ‘Hasta Hakları Günü’ kutlandı.  

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Hasta hakları unutulmadı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla hasta hakları birimini ve servislerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedeflediklerini dile getiren Başhekim Kozan, konuşmasında şunları dile getirdi; “Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi olarak öncelikle hastalarımızın, yararını gözeterek zarar görmemesini, hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefliyoruz. Hasta hakları, tüm ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de uluslararası düzeyde kabul görmüş mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda gerek hastanemiz servisinde kalan gerekse ayaktan tedavi gören hastalarımıza, kendilerine sunulan sağlık hizmeti ile ilgili yaşadıkları sorunlarını, isteklerini, teşekkürlerini çok hızlı ve çok kolay ulaşılabilir bir şekilde hasta hakları birimimize başvuru yapmalarının en doğal hakları olduğunu hatırlatmak isterim.
Tüm hastalarımızın Hasta Hakları Günü’nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.”
Kozan açıklamasının ardından kuruma gelen dilek, şikayet ve teşekkür maillerini inceledi. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Hasta Hakları Unutulmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylem kararı alındı
Eylem kararı alındı
Program düzenlendi
Program düzenlendi
Köylere ziyaret
Köylere ziyaret
Namazda buluştular
Namazda buluştular
imzalar atıldı
imzalar atıldı
Üretime devam
Üretime devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim