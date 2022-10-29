Hasta hakları unutulmadı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘Hasta Hakları Günü’ dolayısıyla hasta hakları birimini ve servislerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastanın öncelikle yararını gözeterek zarar görmemesini, hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedeflediklerini dile getiren Başhekim Kozan, konuşmasında şunları dile getirdi; “Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi olarak öncelikle hastalarımızın, yararını gözeterek zarar görmemesini, hakça bir sağlık hizmeti alabilmesini hedefliyoruz. Hasta hakları, tüm ülkemizde olduğu gibi hastanemizde de uluslararası düzeyde kabul görmüş mevzuatlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda gerek hastanemiz servisinde kalan gerekse ayaktan tedavi gören hastalarımıza, kendilerine sunulan sağlık hizmeti ile ilgili yaşadıkları sorunlarını, isteklerini, teşekkürlerini çok hızlı ve çok kolay ulaşılabilir bir şekilde hasta hakları birimimize başvuru yapmalarının en doğal hakları olduğunu hatırlatmak isterim.

Tüm hastalarımızın Hasta Hakları Günü’nü kutluyor, sağlıklı günler diliyorum.”

Kozan açıklamasının ardından kuruma gelen dilek, şikayet ve teşekkür maillerini inceledi. »Haber Merkezi

