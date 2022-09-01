Hasat yapıldı

Daha önce yapılan tarla günü ile çiftçilere tanıtımı yapılan çeşitlerin hasatları, İl Müdürlüğü teknik personelinin kontrolünde çiftçiler ve basın mensupları ile birlikte yapıldı.

Nohut çeşit denemesinde bütün çeşitlerin hasadının yapılarak çeşitlerin ayrı ayrı tartılıp verimli sonuçlar alındığını belirten İl Müdürü Tanju Özkaya, “İlimizde hububattan sonra en çok yemeklik baklagillerin tarımı yapılmaktadır. Yemeklik baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. Bu denemelerimiz, Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün koordinesiyle 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla uygulanan bir çalışmadır.

Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını artırmak ve İlimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır.” dedi.

Denemelerde ekimi yapılan çeşitlerden bahseden Özkaya, “Bu denemelerde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek geçen yıl tescil ettirilen Nihatbey çeşidi, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Caner-Onur-Sezgin ve İnci çeşitleri, Mersin Ticaret Borsası tarafından geliştirilen Ilgaz çeşidi nohut tohumlukları ile İlimizde yaygın olarak ekilen Azkan çeşidi olmak üzere toplam 7 nohut çeşidi 3’er dekarlık parsellere eşit şartlarda ekildi.

Bu çeşitler, ekimden hasada kadar geçen gelişim dönemlerinde İl Müdürlüğümüz teknik personelince takip edilmiş olup gerekli gübreleme ve ilaçlama çalışmaları zamanında yapıldı. Hasat sonucunda çeşitlere ve bölgeye göre değişen 120 Kg ila 300 Kg/Da arasında verimler alındı.” diye konuştu. Çiftçilere yerli ve milli tohumları ekmelerini ve yerli tohumlarla üretim yapmalarını tavsiye eden Özkaya, çeşitler hakkında daha detaylı ve teknik bilgi, almak isteyen çiftçilerin İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurabileceklerini bildirdi. »Haber Merkezi

