Hasat yapıldı

Yerli çeşitleri Yozgat’ta denemek ve çiftçilere tanıtmak amacıyla Duralidayılı köyünde önder çiftçi Arif Tüysüz ile birlikte uygulanan Yerli Mercimek Demonstrasyonunun hasat ve harmanı, İl Müdürü Tanju Özkaya ve teknik personelin nezaretinde gerçekleştirildi.

Hasat ve harmanı işçilerle birlikte yapan İl Müdürü Özkaya, il ortalamasının üzerinde verimler aldıklarını bildirdi.

MERCİMEK ÜRETİMİNDE BİRİNCİ SIRADA

İl Müdürlüğünce Yozgat’ta iklim ve toprak şartlarına uygun yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması gayesiyle yoğun faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Özkaya, “Son yıllarda yaşanan gelişmeler göstermiştir ki insan beslenmesinde kullanılan temel besin kaynağı olan baklagillerin üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir.

İlimiz mercimek üretiminde ülkesel bazda birinci sıradadır. Bu üretimi daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. İlimizde çiftçilerimiz, genel olarak ithal yeşil mercimeği tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yerli çeşitlerimiz mevcuttur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak amacımız öncelikle yerli tohumlar kullanılarak üretim ve verimin artırılmasıdır.

Bu demonstrasyonumuzda Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan çeşitlerden Bozok – Karagül – Meyveci2001 ve Gümrah çeşitleriyle, özel bir firma tarafından geliştirilerek tescil edilmiş olan Şahan çeşidi Yeşil Mercimek çeşitleri ekilmişti. Yapılan bu demonstrasyonumuzun, üretim sezonu boyunca teknik personelimiz tarafından takibi yapıldı. Bakım çalışmalarının zamanında yapılması sağlanarak ürünün gelişim aşamaları gözlendi” dedi.

YERLİ TOHUMLARLA ÜRETİM YAPILMALI

Bu sene iklime bağlı olarak hasat ve harmanın biraz geciktiğini belirten Özkaya, “Ama mevsim şartlarının mercimek açısından iyi gitmesi nedeniyle güzel verim verdi. Yerli çeşitlerimizden 125 ila 194 Kg/Da arasında verimler aldık. Bunu çiftçi tabiriyle şöyle de açıklayabiliriz 1’e 15’ten 1’e 23’e kadar verimler alındı. Bakanlığımıza bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından ve özel bir firma tarafından ıslah edilmiş bu çeşitleri çiftçilerimize ekmelerini ve yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

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